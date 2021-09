São Paulo se aproxima do Z4 e vive momento delicado no Brasileirão

No último domingo (12), o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paulista perdeu uma grande chance de subir na tabela da competição e, para piorar, encostou na zona de rebaixamento.

Antes da partida, o São Paulo estava em 16º lugar da tabela, uma posição à frente da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Com a derrota, o Tricolor se manteve em 16º, mas perdeu a chance de chegar na parte de cima da tabela.

Caso vencesse, o São Paulo alcançaria a décima posição da tabela e empataria com o Fluminense, que ficaria em nono devido ao critério de desempate. Com isso, o Tricolor paulista perdeu a chance de pegar um elevador e se aproximar do G6, pois poderia ficar quatro pontos atrás do sexto colocado.

No momento, a diferença de pontos do São Paulo para o Corinthians, que abre a zona de classificação para a Libertadores, é de sete pontos, enquanto a distância para o Z4 é de somente um ponto.

A boa notícia é que o time tem um jogo a menos. Entretanto, o que parece ser um alívio pode ser uma maldição, pois o jogo atrasado é justamente contra o América-MG, primeiro time da zona de rebaixamento, com um ponto a menos que o São Paulo.

Assim, uma vitória nesse confronto significa se distanciar quatro pontos do Z4, enquanto uma derrota significa o ingresso na zona de rebaixamento. Além do América-MG, o Tricolor deve se preocupar com o Grêmio, que tem dois jogos a menos e, embora sejam jogos difíceis contra o Flamengo e o Atlético Mineiro, podem empatar em pontos com o time paulista e passar à frente por causa dos critérios de desempate.