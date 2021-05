Santos lamenta a morte de prefeito Bruno Covas; outros clubes também se manifestam

O Santos, time do coração do prefeito de São Paulo Bruno Covas, lamentou a morte do político na manhã deste domingo. Covas foi vítima de um câncer descoberto em 2019 e não media esforços para passar o amor pelo Peixe ao filho Tomás, de 15 anos.

- O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Santista apaixonado, Covas foi um exemplo de luta e amor à vida nessa triste batalha contra o câncer. Nossos sentimentos aos amigos e familiares! - postou o perfil do clube, no Twitter.

Outros clubes também se manifestar om pesar diante da morte do político, aos 41 anos. Veja algumas das postagens nas redes sociais.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Bruno Covas Lopes, prefeito da cidade de São Paulo, recentemente afastado do cargo para tratamento oncológico. Neste momento de dor e luto, desejamos força aos familiares, amigos e apoiadores. pic.twitter.com/lvwcpRZ5wg — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento tão triste. 🙏 #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 16, 2021

O Corinthians manifesta seu pesar pela morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Gestor jovem, pai e grande apreciador do futebol, Bruno também deixou um exemplo de luta pela vida. O clube se une a todos os paulistanos, em especial à família Covas, neste dia de luto e dor. pic.twitter.com/FvlMvu9aPz — Corinthians (@Corinthians) May 16, 2021