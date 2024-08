San Lorenzo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (13) pela Libertadores

San Lorenzo x Atlético-MG disputam nesta terça-feira (13/08) as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir San Lorenzo x Atlético MG ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Lorenzo foi o vice-líder do Grupo F da Libertadores e somou nesse 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Atlético Mineiro liderou o Grupo G da competição e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

San Lorenzo x Atlético MG: prováveis escalações

San Lorenzo: Altamirano; Tripichio, Romaña, Herrera e Malcom Braida; Remedi, Irala e Reali; Leguizamon (Barrios), Cuello e Vombergar. Treinador: Leandro Romagnoli.

Atlético Mineiro: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Cadu. Treinador: Gabriel Milito.

FICHA TÉCNICA

San Lorenzo x Atlético-MG

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 13 de agosto de 2024, 21h30