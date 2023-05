Rosto de Vinícius Jr é arrancado de pôster que estava no estádio do Real Madrid

A imagem de Vinícius Júnior, que estava em um pôster fixado na parte externa do estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, foi arrancada na madrugada desta quarta-feira (24). No mesmo pôster, a imagem de Karim Benzema foi preservada.

De acordo com postagens de torcedores do Real Madrid, a imagem estava intacta na última semana. O vandalismo ocorreu na mesma semana em que o atacante brasileiro foi alvo de ataques racistas pela torcida do Valencia, no jogo contra o Real Madrid, no último domingo (22).

Racismo em Valencia 1 x 0 Real Madrid

Vinicius Junior foi vítima de ataques racistas na disputa entre o Valencia e o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol no último domingo.

Parte dos torcedores anfitriões chamou o jogador de "macaco" aos 24 minutos do segundo tempo, quando o time da casa vencia o Real Madrid por 1 a 0.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)