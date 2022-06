Romênia x Montenegro: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/06) pela Liga das Nações

As seleções Romênia x Montenegro entram em campo hoje, terça-feira (14/06), para disputar a 4° rodada da Liga das Nações. A partida inicia às 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Rapid - Giulesti, em Bucareste, Romênia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Romênia x Montenegro ao vivo?

A partida Romênia x Montenegro pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Romênia x Montenegro chegam para o jogo?

Em sua estreia pela Nations League, Montenegro venceu a Romênia por 2 a 0. Depois, a seleção romena perdeu para a Bósnia por 1 a 0 e venceu a Finlândia, também por 1 a 0.

Já Montenegro perdeu para a Finlândia por 2 a 0 durante a segunda rodada. Na terceira, empatou com a Bósnia por 1 a 1.

Escalações

Romênia: Nita; Manea, Chiriches, Burca e Bancu; R. Marin, M. Marin e Maxim; Stefanescu, Puscas e Mihaila. Técnico: Eduard Iordanescu.

Montenegro: Mijatovic; Radunovic, Tomasevic, Vujacic e Vesovic; Savicevic, Jankovic, Scekic e Jovovic; Mugosa e Krstovic. Técnico: Miodrag Radulovic.

Ficha técnica - Romênia x Montenegro

Liga das Nações

Local: Estádio Rapid - Giulesti, em Bucareste, Romênia

Data/horário: 14 de junho de 2022, às 15h45