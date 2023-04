Roma x Feyenoord: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Europa League

As equipes Roma x Feyenoord disputam nesta quinta-feira (20/04) as quartas de final da Liga Europa. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Feyenoord ao vivo?

A partida Roma x Feyenoord pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como ​​Roma x Feyenoord chegam para o jogo?

Feyenoord liderou o Grupo F da Europa League e soma 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas oitavas de final, o time superou Shakhtar Donetsk com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 7 a 1. Já Roma foi o vice-líder do Grupo C com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Durante a rodada seguinte, a equipe eliminou Real Sociedad após uma vitória de 2 a 0 e um empate sem gols.

Na partida de ida, Feyenoord venceu Roma por 1 a 0.

Prováveis Escalações

Roma: Rui Patrício; Gianluca Mancini, Smalling e Ibáñez; Nicola Zalewski, Matic, Wijnaldum e Spinazzola; Pellegrini, Dybala e Tammy Abraham. Técnico: José Mourinho.

Feyenoord: Justin Bijlow; Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko e Quilindschy Hartman; Orkun Kökcü, Mats Wieffer e Sebastian Szymanski; Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez e Oussama Idrissi. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Roma x Feyenoord

Liga Europa - Europa League

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 20 de abril de 2023, 16h