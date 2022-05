Roma bate Feyenoord e conquista primeira edição da história da Conference League

A Roma bateu o Feyenoord por 1 a 0 nesta quarta-feira (25) e conquistou a primeira edição da Uefa Conference League. O time comandado por José Mourinho foi melhor durante toda a partida realizada na Arena Kombëtare, na Albânia e garantiu um titulo continental que não vinha há 61 anos.

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades, a Roma abriu o placar com Zaniolo aos 32 minutos. O zagueiro Mancini achou lindo lançamento nas costas de Trauner e o meia-atacante da Giallorossi dominou com categoria antes de bater na saída do goleiro Bijlow.

Precisando do resultado, o Feyenoord voltou com tudo na etapa final e acertou a trave duas vezes em menos de cinco minutos. Primeiro, após cruzamento da direita, Mancini tentou cortar e quase fez contra. No rebote, Til chutou para defesa de Rui Patrício. Logo depois, Malacia bateu forte de fora da área e o goleiro da Roma espalmou. A bola foi na trave e saiu.

O Feyenoord se lançou ao ataque desesperadamente no fim da partida, mas a Roma, ao melhor estilo José Mourinho, soube "estacionar o ônibus" na defesa para segurar a pressão holandesa e evitar o gol de empate.