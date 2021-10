Rodada da Segundinha do Parazão foi cheia de gols; veja os resultados

A Segundinha do Parazão movimentou o sábado (23) do futebol paraense. Cinco jogos foram disputados e com uma goleada. No Ceju, o Fonte Nova aplicou 4 a 1 no Sport Belém e conquistou a sua primeira vitória na competição, por outro lado o Belém amarga mais um jog sem saber o que é vencer.

O Cametá bateu o Atlético Paraense fora de casa pelo placar de 3 a 2. O placar foi movimentado também entre Paraense x Vênus, que terminou com a vitória do time de Abaetetuba por 3 a 0. Outro que venceu foi o Pedreira, que bateu a Esmac por 2 a 1, em jogo realizado no CT do Remo.

Confira os resultados

Atlético Paraense 2 x 3 Cametá

Sport Belém 1 x 4 Fonte Nova

Amazônia 2 x 1 União Paraense

Esmac 1 x 2 Pedreira

Paraense 0 x 3 Vênus