River Plate x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo de hoje (15/05) pela Libertadores

River Plate x Independiente del Valle disputam hoje, quinta-feira (15/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem seu início as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Independiente DV ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

River Plate lidera invicto o Grupo B da Libertadores e acumula um total de 2 vitórias, 2 empates, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Independiente del Valle é o 3° colocado do mesmo grupo com 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

Independiente del Valle e River Plate empataram por 2 a 2 durante a terceira rodada da Copa Libertadores da América.

River Plate x Independiente DV: prováveis escalações

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Independiente: Moisés Ramirez, Matías Fernández, Óscar Quiñónez, Richard Schunke, Gustavo Cortez, Jhegson Méndez, Renato Ibarra, Júnior Sornoza, Cristian Zabala, Emerson Pata, Michael Hoyos.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Independiente del Valle

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 15 de maio de 2025, 21h30