Revelado no Paysandu, Pikachu bate número histórico no Vasco e é o jogador mais com partida no século 21

O lateral Yago Pikachu se torna, nesta quinta-feira (04), na partida contra o Flamengo, o jogador com mais partidas pelo Vasco da Gama no Século 21. O levantamento é de um site de notícias especializados no clube carioca.

Segundo os dados, Pikachu já igualou os goleiros Fernando Prass e Martin Silva, ambos campeões pelo time cruzmaltino. O detalhe é que, além de frequentemente utilizado, Pikachu já ultrapassou a marca de 100 gols na carreira, consolidado o seu nome na história do Vasco e do próprio Paysandu, clube que o revelou em meados de 2012.

• Yago Pikachu – 249

• Fernando Prass – 248

• Martin Silva – 245



Bom momento

O futebol paraense dá, diariamente, provas do quanto produz talentos com condições de obter sucesso nacional.

Depois do palmeirense Rony protagonizar um título da Libertadores da América, dando passe para título, o lateral-direito do Vasco, Yago Pikachu, aproxima-se de uma marca histórica pelo Vasco.

Pikachu foi revelado no Paysandu (Rui Porto Filho / Agif)