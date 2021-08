Representante paraense no quadro da FIFA, assistente Bárbara Loiola finaliza testes no Rio (RJ)

A árbitra assistente paraense Bárbara Loiola esteve no Rio de Janeiro (RJ), no período de 16 a 20 de agosto para testes, palestras e avaliações físicas da FIFA em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o teste físico ocorreu no campo anexo ao Estádio Nilton Santos. A lista avaliações com os árbitros e assistentes aprovados e que continuarão no quadro da FIFA sairá no mês de outubro.

Ao todo entre árbitros e assistentes participaram 43 pessoas, 16 delas foram mulheres. Barbara Loiola integra o quadro da FIFA desde 2020. Em entrevista ao OLiberal, a assistente falou do período avaliativo, agradeceu aos amigos e familiares e da sensação de fazer parte de um quadro seleto da arbitragem mundial.

“Passamos por um processo avaliativo, ainda não temos o resultado, mas vamos aguardar a listagem oficial, mas estou grata, feliz e dei o meu melhor em todas atividades que foram realizadas. Espero poder continuar no quadro no próximo ano, todo jogo é um desafio, treinos, estudos. Estar entre os melhores é coisa de outro mundo, não tenho como descrever. É uma gratidão eterna a Deus, família, pessoas que me apoiaram”, disse.

Bárbara Loiola realizou testes para continuar no quadro da FIFA (Reprodução)

Os árbitros realizaram avaliação de velocidade e resistência. Os árbitros fizeram seis tiros seguidos de 40 metros em até seis segundos. Depois percorreram quatro quilômetros em 40 tiros de 75 metros, mais um período de recuperação de 25 metros em até 18 segundos.

Já os assistentes fizeram além do teste de velocidade e resistência, passaram por um teste específico, que avalia a agilidade nos deslocamentos curtos em alta intensidade frontais e laterais, com distâncias de oito a dez metros.