Independente encara o Fast-AM e disputa vaga na segunda fase da Copa Verde

Independente e Fast Clube duelam em jogo único pela primeira fase da Capa Verde, no estádio Defelê, em Brasília-DF, nesta quarta-feira (20), às 15h30. O time amazonense atua como mandante, mas sem vantagem do empate - se a igualdade persistir, a decisão será nas cobranças de pênaltis. Ambos são integrantes do grupo 1 da Série D de 2020,

Em outras duas oportunidades, o Fast venceu em Manaus por 4 a 0, já o Independente ganhou em Tucuruí por 1 a 0. Então, é jogo tira-cisma e vale vaga na segunda fase da copa.

O Fast não está dando tanta atenção para o torneio regional e vai para o jogo com um time misto e sob comando de técnico interino – Darlan Borges. A diretoria ainda negocia a renovação de contrato de Ricardo Lecheva que comandou a equipe na Série D com bom trabalho. O Rolo Compressor teve uma saída de 15 jogadores após o fim da quarta divisão e não treinou para o confronto com os paraenses. Sobraram para disputa da Copa Verde, Bruno Saúl, Guigui, Guilherme Moller, Igor, Negueba e Caíque.

O elenco será completado com jogadores da base regularizados na CBF. O volante Felipe Tiririca, ex-Manaus e Nacional foi contratado e será reforço.

Renovado

O Independente está renovado. A mudança começou pela comissão técnica. Sinomar Naves assumiu no começo de janeiro e passou trabalhar com o grupo.

Na semana passada, o Galo realizou jogo treino com a seleção de Breu Branco e ficou no empate de 1 a 1.

“Foi uma semana muito boa de treinamentos com o elenco apresentado. Fizemos trabalhos físicos e táticos e o jogo treino. A Copa Verde é uma competição importante para nós. Mesmo jogando fora de casa, temos todas condições de vencer o nosso adversário”, adiantou Naves.

O técnico conta com remanescentes do time de 2020 entre eles, Ray Gol, Joãozinho, Danrlei e Ezequias. Como novidades no elenco, o meia Railson, campeão e artilheiro da Série B do Campeonato Amazonense pelo Clíper.

Um trio amapaense comanda o jogo com Waldicleuson Silva no apito central. Inácio Barreto da Câmara e Luan Patrique Pereira da Silva serão os assistentes.