Renato Augusto comenta retorno ao Corinthians: 'Foi uma decisão fácil'

O anúncio de Renato Augusto como reforço do Corinthians para a temporada já foi feito, mas a torcida ainda está em êxtase com a notícia. E a cada declaração do meio-campista essa sensação só aumenta, já que ele faz questão de demonstrar seu carinho pelo clube e sua vontade de retornar.

Em entrevista para a TV oficial do Timão, Renato afirmou que voltar a defender o manto alvinegro foi uma decisão fácil de tomar, por ser um local especial, em que ele atingiu seu ápice e tem muita gratidão. Depois de cinco anos e meio vinculado ao Beijing Guoan, ele não esconde a felicidade de estar de volta.

- Foi uma decisão fácil de tomar, o Corinthians me procurou, era o lugar que eu queria vir. Pela primeira vez na minha carreira eu estou retornando a um clube, um clube especial, em que eu atingi meu ápice como jogador, então sou muito grato ao clube, quero poder retribuir ainda mais - garantiu.

Com esse período no futebol chinês, experiências com a Seleção Brasileira em Olimpíada e em Copa do Mundo, Renato retorna mais amadurecido e até com maior versatilidade em campo, além de um pouco mais velho. Apesar dessas mudanças, ele promete que entrega não vai faltar e espera que a torcida possa voltar para a Neo Química Arena em breve, pois está fazendo falta.

- É um pouco diferente, talvez eu tenha outras características. Com certeza entrega não vai faltar e espero que logo logo a gente possa estar juntos no estádio, o que hoje está fazendo falta. Um time como o Corinthians, sem a torcida, perde esse 12º jogador, logo logo a gente vai estar junto - concluiu.

Por conta da abertura da janela de transferências apenas em 1º de agosto, a reestreia de Renato Augusto deve levar um tempo ainda. Enquanto isso, ele fará uma pequena pré-temporada para poder ficar em condições para a comissão técnica do Timão, uma vez que sua última partida foi em dezembro.