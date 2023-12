Remo x Paysandu: assistir ao vivo final do Parazão de futebol feminino 2023

A final do Parazão feminino 2023 contará com a grande rivalidade da Região Norte do país. Remo x Paysandu duelam nesta quarta-feira (13), às 9h30, no Mangueirão, em jogo único e sem a presença da torcida. O Remo busca o tricampeonato da competição e o Paysandu quer o título inédito. Quem vencer garante a taça, em caso de empate, o Parazão 2023 será decidido nas cobranças de pênaltis.

