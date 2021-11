Remo vence Pinheirense e está na semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Feminino

O Remo está classificado para a semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. A vaga na próxima fase da competição foi garantida após a vitória por 4 a 0 em cima do Pinheirense, na manhã deste sábado, no CT do Remo. Os gols foram marcados por Letícia, Karol, Lora Capanema e Thaissinha.

"A vitória é consequência de um trabalho feito há dois meses. No primeiro jogo pecamos e fomos derrotados. Mas tínhamos consciência que podíamos reverter o placar e foi o que aconteceu. Neste, dominamos o jogo. Tivemos posse de bola. No primeiro tempo faltou a bola entrar e no segundo tempo corrigimos os erros e as bolas entraram", afirmou o técnico do futebol feminino do Remo, Wesley Haad.