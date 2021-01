Remo e Paysandu: rodada final do quadrangular define finalista e outro acesso à Série B

A partir das 17h, simultaneamente em Erechim-RS e em Belém, a bola vai rolar para Ypiranga-RS e Paysandu, além de Remo e Londrina-SC, pela última rodada do quadrangular final da Série C.

O destino de um deles, no caso o Remo, já está sacramentado - embora o cenário possa ficar ainda melhor - caso some pontos e garanta, sem sustos, a sua vaga na final da competição final. O Leão, que celebra o acesso já consolidado, desde o último domingo (10), só poderia ser ultrapassado pelo Paysandu e ficaria, no mínimo, em segundo lugar no grupo. A hipótese, contudo, é improvável: além de perder para o Londrina, o Remo teria que observar o Papão tirar uma boa diferença de saldo de gols - a diferença é de quatro gols.

O Remo já está na Série B de 2021 (Cristino Martins / OLiberal)

Se há calmaria do lado azulino, há apreensão e nervosismo do lado bicolor. O Paysandu desperdiçou a chance do acesso no jogo em Belém, contra o Remo, sendo que permaneceu na segunda colocação. A questão é que a distância para Londrina e Ypiranga caiu e é possível ser 'tirada' em uma rodada. Ou seja, os três times têm chances de acesso na rodada final. Segura o coração, bicolor!

Possibilidades

Para ascender à Série B, o Paysandu é o único que depende apenas de si. Se vencer o Ypiranga, consolida o sonho. Se empatar, vai torcer para que o Londrina não vença o Clube do Remo. Para o Londrina, resta vencer o Remo e torcer para que o Paysandu não vença o Ypiranga. Ao time de Erechim, uma vitória contra o Paysandu, aliada a uma derrota ou empate do Londrina.

O acesso é essencial pois significa uma mudança de patamar, sobretudo, nas questões financeiras - a Série B só de cota de televisão paga R$ 6 milhões. As cartas estão na mesa.