Remo e Paysandu fazem homenagens ao aniversário de Belém nas redes sociais

Os clubes com as duas maiores torcidas do Pará fizeram homenagens ao aniversário de Belém, comemorado na tarde desta quarta-feira (12). Remo e Paysandu lembraram da Cidade Morena em postagens nas redes sociais. Veja:

O Remo fez questão de valorizar as história e tradição da capital do Pará. O clube também falou sobre a gastronomia e a arquitetura da cidade. Além disso, o Leão destacou a sede náutica do clube, que fica na rua Siqueira Mendes, uma das primeiras criadas em Belém.

Já o Paysandu falou sobre o orgulho de fazer parte da história da capital do Pará. O clube também falou dos encantos da cidade, que fazem ser a fazem a maior da Amazônia.

Apesar de serem clubes de Belém, Remo e Paysandu estão no interior do estado nesta semana. As equipes fazem atividades de pré-temporada, de olho no início do Parazão de 2022.