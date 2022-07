Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa da Série C do Brasileirão; confira

As equipes de Remo e Paysandu estão escaladas para o clássico Re-Pa de número 766. Ambos os clubes terão novidades no onze inicial para a partida da Série C do Brasileirão. A bola começa a rolar no estão Baenão às 17h.

No Remo, as novidades são o lateal-esquerdo Leonan - que voltou de suspensão - o meia Jean Patrick e o atacante Rodrigo Pimpão. As mudnaças ocorreram por opção técnica do treinador Gerson Gusmão.

Já no Paysandu, a grande mudança fica pela entrada do volante Mikael, que estava lesionado na rodada passada. Ele entra no lugar do atacante Robinho e vai compor o meio de campo ao lado de José Aldo e João Vieira.

A partida entre Remo e Paysandu, além da cobertura completa dos momentos pré e pós-jogo, tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.