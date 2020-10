Reforço na Colina! Vasco anuncia a contratação de Léo Matos

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Léo Matos nesta terça. O jogador, de 34 anos, estava no PAOK, da Grécia, e assina contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2021. Ele não poderá estrear contra o Caracas, já que o clube divulgou a lista de inscritos para a Sul-Americana no último domingo.

Revelado pelo Flamengo, Léo fez pouco sucesso no Brasil, mas construiu carreira na Ucrânia e estava à beira do Mar Mediterrâneo há cinco anos. Ele estava no clube grego desde 2016 e na última temporada disputou 35 partidas e marcou cinco gols. Na atual, jogou em apenas três partidas.

O atleta chega com vasta experiência após 10 anos na Europa. No Velho Continente, além do PAOK, ele defendeu as cores de clubes como Olympique de Marselha, da França, e os ucranianos Choronomorets e Dnipro. No Brasil, ainda passou por clubes como Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova.

Ele chega para posição carente. O mais experiente, Yago Pikachu, foi barrado recentemente por Cayo Tenório. Este, porém, falhou no jogo contra o Corinthians no lance que resultou no primeiro gol do time paulista, na última quarta-feira. Claudio Winck fora liberado há pouco mais de um mês.