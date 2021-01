Rebaixado nesta Série C, meia ex-Remo fecha com clube de Santa Catarina

A temporada 2021 já começou para algumas equipes do futebol brasileiro. Os campeonatos estaduais estão próximos e alguns clubes já iniciaram as contratações. O Joinville-SC anunciou nas suas redes sociais que fechou com o meia Douglas Packer, ex-Remo, para o Campeonato Catarinense.

O jogador de 33 anos foi campeão paraense pelo leão Azul em 2019, retornou ao Remo em 2020, atuou em 11 partidas, fez dois gols, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Remo rescindiu o contrato com o meia que foi para o Treze-PB,que acabou sendo rebaixado com a equipe para a Série D. Com a camisa do clube paraibano foram 10 jogos e um gol.

Douglas Packer é experiente, com rodagem em times brasileiros como Paraná-PR, Botafogo-SP, Cuiabá-MT, CRB-AL, Caxias-RS, Guarani-SP, além de clubes da Itália, Indonésia, Malta e Chipre.