Real Madrid x Elche: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/02) pela La Liga

As equipes Real Madrid x Elche disputam nesta quarta-feira (15/02) a pela 21° rodada do Campeonato Espanhol, La Liga. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Elche ao vivo?

A partida Real Madrid x Elche pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Real Madrid x Elche chegam para o jogo?

Real Madrid é o vice-líder de La Liga e soma 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 40 gols marcados e 17 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Elche é o lanterna da competição com 1 vitória, 6 empates, 13 derrotas, 15 gols marcados e 40 gols sofridos. Sua única vitória ocorreu na rodada anterior, quando a equipe venceu Villarreal por 3 a 1.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Modric e Ceballos; Valverde, Rodrygo e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Elche: Badia; Gonzalez, Roco, Magallan; Carmona, Guti, Gumbau, Clerc; Ponce, Boye, Fidel. Técnico: Pablo Machín.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Elche

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2023, 17h