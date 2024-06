Nome e número: Real Madrid vai iniciar as vendas de camisas de Mbappé em julho; saiba o motivo

Os torcedores madridistas terão que esperar um pouco: o Real Madrid , que acaba de apresentar seu uniforme para a próxima temporada, só colocará à venda camisas com o nome de seu novo astro, Kylian Mbappé , a partir de julho, confirmou o clube à AFP.

O anúncio da contratação de Mbappé foi feito na última segunda-feira (3) , mas por enquanto o nome do jogador não pode ser estampado na camisa merengue porque seu contrato com o Paris Saint-Germain vai até o dia 30 de junho.

"Não podemos colocar nas camisas o nome de um jogador que pertence a outro clube", explicou à AFP uma fonte do Real Madrid.

Isso não impediu os torcedores do clube espanhol de exibir camisas da equipe com o nome de Mbappé sobre os números 7 e 10 (que usou no PSG e na seleção da França), embora tudo indique que o atacante irá usar o número 9, sem dono desde a saída de Karim Benzema .

O Real Madrid também terá que esperar algumas semanas para poder usar a imagem de Mbappé, um dos jogadores mais midiáticos do mundo, em sua loja oficial no estádio Santiago Bernabéu.

Valverde, Mendy, Vinícius Jr e Militão posaram de modelos no lançamento do novo uniforme principal do Real (Divulgação/Real Madrid)

O clube espera amortizar os custos da contratação através das diversas receitas geradas pelo atacante francês com a venda de ingressos, camisas, patrocinadores, etc.

Apesar de chegar sem pagamento de multa rescisória, Mbappé deverá ganhar um salário anual de aproximadamente 15 milhões de euros líquidos (R$ 86 milhões na cotação atual), além de luvas estimadas pela imprensa espanhola em 100 milhões de euros (R$ 572 milhões).