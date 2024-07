Real Madrid vai apresentar Mbappé oficialmente na próxima terça, no Bernabéu

O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (10) que vai apresentar o atacante Kylian Mbappé como seu novo jogador no dia 16 de julho (terça-feira), no estádio Santiago Bernabéu.

Antes, o ex-atacante do Paris Saint-Germain, eliminado da Eurocopa na semifinal com a seleção da França pela Espanha, será recebido pelo presidente do clube merengue, Florentino Pérez, para "o ato protocolar" da assinatura do contrato "que liga o jogador ao clube pelas próximas cinco temporadas", segundo comunicado publicado pelo Real.

A apresentação no Bernabéu, que vai acontecer dois dias depois da final da Euro, será seguida por uma entrevista coletiva.

Atual campeão, o Real Madrid vai começar sua campanha no Campeonato Espanhol fora de casa contra o Mallorca, no fim de semana de 17 e 18 de agosto.

A possível estreia de Mbappé no Santiago Bernabéu terá que esperar até a semana seguinte, quando a equipe receberá o Valladolid, que acaba de subir da segunda divisão.

O Real Madrid confirmou a contratação do astro francês no início de junho, depois de anos de especulações.

Aos 25 anos, Mbappé deixou o PSG depois de sete temporadas. Apesar de ter se tornado o maior artilheiro da história do clube, não conseguiu cumprir o objetivo de vencer a Liga dos Campeões.

Em Madri, Mbappé formará ao lado do inglês Jude Bellingham e do brasileiro Vinícius Júnior um novo e potente trio ofensivo, sob comando do técnico italiano Carlo Ancelotti.