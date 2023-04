Ranking da Fifa: Brasil perde duas posições e Argentina assume liderança

O Brasil perdeu duas posições no ranking da Fifa após a derrota para o Marrocos no amistoso do fim de março. A seleção foi ultrapassada pela Argentina e França, que assumiram o 1º e 2º lugar, respectivamente.

VEJA MAIS

Nas últimas datas Fifa, a Argentina venceu os dois amistosos que jogou, contra Panamá e Curaçao, enquanto a França bateu a Holanda e a Irlanda pelas eliminatórias da Eurocopa. Já o Brasil, perdeu para o Marrocos pelo placar de 2x1, em seu primeiro amistoso após a saída de Tite do comando da seleção brasileira.

Com relação ao ranking pré-Copa do Mundo de 2022, a Argentina ganhou duas posições, enquanto a Bélgica caiu de 2ª para a 4ª colocação, trocando de posição com a França. O Brasil, que liderava o ranking, está agora na 3ª posição.

Veja o top 10 do ranking Fifa em abril de 2023

Argentina (1840,93 pontos);

França (1838,45 pontos);

Brasil (1834,21 pontos);

Bélgica (1729,53 pontos);

Inglaterra (1792,43 pontos);

Holanda (1.731,23 pontos);

Croácia (1730,02 pontos);

Itália (1713,66 pontos);

Portugal (1707,22 pontos);

Espanha (1682,85 pontos).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)