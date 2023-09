Ramon Menezes divulga convocados da Seleção Brasileira para Jogos Pan-Americanos; confira

O técnico da Seleção Brasileira Olímpica, Ramon Menezes, divulgou nesta sexta-feira (22), a lista de convocados para os jogos Pan-Americanos deste ano, que serão realizados em Santiago, no Chile, em outubro. Ao todo foram 18 atletas convocados, todos nascidos a partir de 2000, ou seja com 23 anos ou menos.

A lista foi diferente da última convocação de Ramon porque os clubes não devem parar durante o Pan, e a CBF precisou pedir a liberação dos jogadores. Os atletas devem iniciar as preparações no dia 9 de outubro, na Granja Comary, onde irão permanecer até o dia 17. O Pan tem início no dia 20.

O Brasil foi campeão do último Sul-Americano Sub-20, mas no último Mundial da categoria foi eliminado por Israel nas quartas de final. Ramon chega para a competição também depois de uma derrota com a equipe, após perder para o Marrocos no último amistoso. Agora, com o time Sub-23, ele visa chegar aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A Seleção está no Grupo B de futebol masculino do Pan, junto com Estados Unidos, Colômbia e Honduras. No Grupo A estão Chile, República Dominicana, México e Uruguai.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patryck (São Paulo)

Zagueiros: Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Académico de Viseu)

Meio-campistas: Matheus Dias (Internacional), Ronald (Grêmio), Igor Jesus (Flamengo), Guilherme Biro (Corinthians) e Marquinhos (Nantes)

Atacantes: Gabriel Veron (Porto), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba)