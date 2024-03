Quatro jogadores do clube argentino Veléz são afastados após acusações de abuso sexual

Quatro jogadores do time argentino Vélez Sarsfield foram afastados da equipe após serem acusados de praticarem abuso sexual contra uma jornalista. O fato teria ocorrido após a partida do clube no último domingo (3), pela Copa da Liga Argentina, em um hotel na cidade de Tucúman.

A jornalista denunciou que teria sido agredida por Sebastián Sosa, Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín. A acusação foi registrada na Divisão de Delitos contra as Pessoas da polícia de Tucumán, alguns dias após o fato.

A vítima contou que teria sido convidada pelo goleiro Sebastián Sosa para um encontro no hotel após a partida. Quando chegou ao local, ela teria encontrado os outros jogadores, e tudo correu bem, até que ela começou a passar mal após consumirem bebidas alcoólicas. A jornalista disse que nesse momento os jogadores abusaram dela, que só conseguiu deixar o local pela manhã.

Em nota, o Vélez anunciou que está afastando os quatro jogadores preventivamente, e que deve auxiliar a polícia nas investigações.

“A diretoria se colocou imediatamente à disposição da Justiça de Tucumán para fornecer todas as informações e elementos relevantes para poder contribuir na investigação e no esclarecimento do caso e determinar as correspondentes responsabilidades. Além disso, no âmbito do protocolo de atuação da instituição em casos de violência por motivos de gênero, informa-se que foi decidido afastar do elenco, de maneira preventiva, os jogadores mencionados na denúncia”, diz a nota.