PVC fala sobre repercussão de festa de Neymar e critica: 'Em que mundo ele vive?'

O comentarista Paulo Vinicius Coelho foi mais um a criticar Neymar após a notícia de que o jogador irá fazer uma grande festa de fim de ano em Mangaratiba. Depois do apresentador André Rizek detonar a "festança", PVC falou sobre a repercussão do evento, da nota da assessoria do atacante e citou a falta de cuidado e preocupação de Neymar com a Covid-19.

- Veio, então, um desmentido da assessoria no domingo à tarde, seguido por notas de informação com confirmações de presenças de artistas como Wesley Safadão e textos citando a Agência Fábrica, organizadora do evento, admitindo 150 convidados. Neymar faz todo o tipo de ação por suas redes sociais. Mas não confirma, não desmente, não se manifesta sobre a festa nem sobre as razões de a estar promovendo - criticou PVC em seu Blog no site "ge".

O jornalista comentou boatos de que moradores de Mangaratiba estão incomodados com o evento. PVC citou a repercussão do fato em jornais de fora do país e citou que a imagem "adolescente" do jogador o prejudica no reconhecimento do futebol.

- Neymar jogou muito bem em 2020 depois de vir a Mangaratiba para se condicionar tecnicamente. Esteve perto de ganhar a Champions League. Jogou muito! E, mesmo assim, não angariou a simpatia de mais de sete eleitores para ser o melhor do mundo. Ficou em nono lugar, numa votação entre seus próprios colegas. Isto tem a ver com a imagem adolescente que Neymar faz questão de exaltar - afirmou.

- A Organização Mundial da Saúde indica que não deve haver reuniões com mais de dez pessoas. Neymar dá uma festa para 500... ou "apenas" 150! Seu cuidado na pandemia é evitar celulares, para que fotos não vazem - completou.

PVC concluiu citando elogios que os jornais faziam a Garrincha, que, em outros tempos, perguntavam de que planeta ele veio, e questionou em que mundo vive Neymar.