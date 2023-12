Pumas x Tigres: veja o horário e as escalações do jogo desta sexta (08/12) pela Liga MX

Pumas x Tigres disputam hoje, sexta-feira (08/12), as semifinais da apertura da Liga MX. O jogo inicia às 00h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Universitario, na Cidade do México, México. Confira o horário e escalações:

Onde assistir Pumas x Tigres?

A partida entre Pumas x Tigres​ não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Pumas x Tigres chegam para o jogo?

Na apertura, Tigres ocupou o 3° lugar com 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados e 18 gols sofridos. Depois, o time eliminou Puebla após um empate de 2 a 2 e uma vitória de 3 a 0.

Já Pumas ficou em 4° lugar na primeira fase com 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 27 gols marcados e 18 gols sofridos. Nas quartas de final, a equipe superou Guadalajara com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 3 a 0.

Pumas x Tigres: prováveis escalações

Pumas: González; Aldrete, Magallán, Silva e Rivas; Trigos, Rivas, Ergas e Huerta; Salvio e Fernández.

Tigres: Guzmán; Caetano, Angulo e Carioca; Gorriarán, Lainez, Córdova, Pizarro, Aquino e Fulgencio; Ibáñez.

FICHA TÉCNICA

Pumas x Tigres

Liga MX

Local: Estádio Olímpico Universitario, na Cidade do México, México

Data/Horário: 08 de dezembro de 2023, 00h