Próximo adversário do Paysandu, clube anuncia zagueiro paraense ex-Papão

O próximo adversário do Paysandu na Série C, o Santa Cruz-PE, passa por uma crise interna. Atual lanterna do grupo A com três pontos em cinco jogos e nenhuma vitória, o clube continua se reforçando. O anunciado da vez foi o zagueiro paraense Victor Oliveira, curiosamente, ex-Papão.

Nascido em Conceição do Araguaia (PA), Victor Oliveira, de 27 anos, jogou pelo Papão em 2019, emprestado pelo Tombense-MG. Com a camisa bicolor foram 20 partidas e dois gols marcados. O jogador passou por vários clubes na carreira, como Atlético-GO, Fluminense-RJ, Joinville-SC, Tombense-MG e Figueirense-SC, além de defender as cores do Sheriff, da Moldávia.

A partida Santa Cruz-PE x Paysandu ocorre no sábado (3), às 19h, no Estádio Arruda. O jogo tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.