Promotor garante que luta entre Tyson e Jones Jr. terá vencedor

As polêmicas quanto as regras do combate que vai marcar o retorno de Mike Tyson aos ringues após 15 anos não pararam. O lendário nome do Boxe vai encarar o ex-campeão mundial Roy Jones Jr. neste sábado (28), na Califórnia (EUA). Andy Foster, diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, declarou que o confronto não terá pontuação e nem um vencedor. Além disso, fez questão de frisar que será uma “luta de exibição” e que caso algum dos dois tivesse um corte profundo, o embate seria interrompido.

A empresa Triller, responsável pela organização do evento, enviou um comunicado ao MMA Fighting e colocou em contradição a declaração do dirigente da Comissão. Ryan Kavanaugh garantiu que juízes da Organização Mundial de Boxe (WBO) vão marcar os pontos e o confronto terá um vencedor.

- Nós da Triller não temos problemas com a Comissão ou com o senhor Andy Foster e não pretendemos contradizer nada do que foi dito por eles. […] Especificamente, nunca pretendemos sugerir que a Comissão Atlética estaria pontuando ou decidindo sobre um vencedor. Estamos 100% certos de que isso não é correto. Eles providenciaram um árbitro, e esse árbitro está lá para garantir que os lutadores estejam seguros e que lutem de acordo com as regras. Ele (árbitro da Comissão Atlética da Califórnia) não vai pontuar a luta, nem decidir o vencedor - afirmou Kavanaugh, um dos proprietários da Triller.

O empresário contou que os três árbitros da WBC vão atuar na pontuação do combate de forma remota, como tem acontecido por conta da Covid-19. Por conta da idade dos atletas, a luta terá algumas regras adaptadas. Serão oito rounds, ao invés de 12, com dois minutos de duração e luvas de 12 onças.

Tyson não luta desde 2005, enquanto Jones Jr, aos 51, não atua desde 2018.