Presidente da FPF é acusado de ameaçar dirigente de liga; Adelcio Torres nega acusação

Presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Adelcio Torres é acusado de ameaçar o presidente da Liga Marapaniense de Desporto (LMD), da cidade de Marapanim (PA), que registrou Boletim de Ocorrência. O caso teria ocorrido no dia 21 de junho, após visita ao prédio da FPF, no bairro do Guamá, em Belém. Adelcio Torres nega as acusações.

Domingo Fernandes Eleres, presidente da Liga Marapaniense de Desporto, informou a OLiberal que foi ameaçado por estar lutando por melhorias nas ligas municipais e que isso ocorre por ele ser contrário a atual gestão da FPF.

“Nós demos entrada no pedido de licenciamento da liga no dia 25 de fevereiro. Esse licenciamento permite promover campeonatos, realizar convênios e a liga precisa comprovar que é filiada à FPF. Acontece que já era para termos dado início aos campeonatos respeitando os protocolos de segurança. Várias vezes estive lá [na sede da FPF] para pegar o documento", inicia o dirigente.

Domingos Fernandes mostra documento de licenciamento da liga (Ivan Duarte)

"Não posso dizer que sou desafeto dele [Adelcio], mas entrei com uma documentação na FPF, pois forjaram uma assembleia, não foi publicado no Diário Oficial e em jornal e mandaram com prestação de contas. Como entrei com isso, eles me marcaram como sendo oposição a eles, e sou! Quando fui buscar essa licença eles disseram que a liga estava irregular e deram o parecer que eu teria que fazer eleição novamente para poder receber. Provei a eles que eu estava correto e eles tiveram que refazer o primeiro parecer". Na hora em que fui buscar o documento e fui agradecer, ele veio para cima de mim, com raiva, dizendo: ‘Toma cuidado comigo seu velho safado, pilantra. Você tenha cuidado com a sua vida’. Eu peguei isso como uma ameaça”, detalhou Domingos.

FPF

A equipe de OLiberal entrou em contato com o presidente da FPF, Adelcio Torres, que negou as acusações.

“Este senhor chegou na federação gritando para soltarmos a licença dele.Quando recebeu a licença das minhas mãos, disse que ele ficava gritando falando que a federação está trancando as licenças das ligas e não existe, o que estamos fazendo aqui é o levantamento para não darmos uma licença irregular, mas nenhum momento eu ameacei ele e toma cuidado com o que tu fala em grupos de whatsapp", disse.

Intimação

Adelcio Torres foi intimado pela polícia a comparecer nesta terça-feira (7) a delegacia do Guamá, porém não apareceu e nem mandou advogado. Uma nova intimação será feita ao mandatário da FPF.

Ameaça

De acordo com o código penal, o crime de ameaça, seja ela por palavras, gestos ou outros meios, possui como punição a detenção de um a seis meses ou multa.

Domingos esteve na delegacia nesta terça-feira, para prestar depoimento (Ivan Duarte)

Eleição

Segundo o presidente da liga de Marapanim informou que isso está ocorrendo por conta do período de eleição em que a FPF está passando.

“Fui procurar meus direitos, fiz um boletim de ocorrência, abri um TCO para ele poder respeitar. Questionei, já que isso é um direito que as ligas possuem em andar corretamente. Outras ligas também precisam desse documento e estamos atrás de dois terços de assinaturas para convocar uma assembleia extraordinária”, falou, Domingos.