Presidente da FPF afirma que futebol paraense terá novos torneios e draft em 2025

Em entrevista exclusiva ao Grupo O Liberal, o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, revelou os planos da entidade máxima do futebol paraense para 2025, como a criação de novos torneios, o lançamento de um draft ao estilo NBA e a reestruturação das competições já existentes. Ricardo também comentou sobre como a FPF pode ajudar Remo e Paysandu na Série B, além de Tuna e Águia na Série D.

Foi feita uma avaliação do futebol do Pará em 2024, e outros temas também foram abordados. Confira a entrevista completa abaixo:

Quais novidades estão previstas para o futebol do Pará na próxima temporada?

R: Para a próxima temporada, o futebol paraense trará grandes novidades. Entre elas estão a reestruturação das competições estaduais com as séries A1, A2 e A3, a implantação definitiva do VAR em todas as competições e a realização de um campeonato temático focado na sustentabilidade, com legados verdadeiramente concretos. Também será lançado o Observatório Inclusivo, que combaterá todas as formas de preconceito, e as ODFs (Objetivos do Futebol), declarando compromissos importantes com a sociedade.

Além de tudo isso, ainda lançaremos o draft do futebol paraense, que integrará, de forma inédita e disruptiva, o futebol profissional e amador, com o objetivo de revelar novos talentos! Será mais um ano de avanços gigantes para o nosso futebol!

Haverá novos torneios?

R: Sim, 2025 trará novos torneios. No futebol profissional, teremos a Copa Oeste, a Copa Sul e a Copa Nordeste, todas com vagas para a Copa Grão-Pará. Na base, que é o nosso foco principal, lançaremos o Circuito de Festivais Sub-9, Sub-11 e Sub-13 em diversos municípios, ampliando o volume e a qualidade dos jogos.

Além disso, será criada a Superliga, que revolucionará o futebol amador de forma inédita no Brasil, envolvendo cerca de 80 municípios, 1.300 clubes municipais e mais de 2.500 jogos em todas as regiões do Pará.

Como ajudar Remo e Paysandu na Série B?

R: Para ajudar Remo e Paysandu na Série B, é fundamental fortalecer a relevância e a vitrine do futebol paraense. Isso inclui trazer grandes jogos ao Pará, criar competições, marcar presença em eventos nacionais e liderar o movimento de promoção do futebol estadual como uma força em ascensão.

Com uma federação forte, o mercado da bola se abre de forma totalmente diferente para os clubes que jogam competições nacionais. Além disso, é essencial apoiar os clubes nas questões logísticas e ser um elo de conexão com a CBF, especialmente nos momentos decisivos.

Este ano, com Paysandu e Remo na Série B e Tuna e Águia na Série D, a Federação empenhará esforços máximos para garantir os acessos dessas equipes.

E fica a provocação: o que Remo e Paysandu na Série B podem fazer por Tuna e Águia na Série D? A união entre os clubes é estratégica para fortalecer ainda mais o futebol paraense e alcançar novos patamares. Estou pronto para liderar esse movimento e fazer com que Paysandu e Remo apoiem o acesso de Tuna e Águia em uma iniciativa de união estratégica e fundamental para todos!

Há movimentação para que jogos nacionais venham para o Pará?

R: Estamos sempre atentos para trazer grandes jogos ao Pará. Assim como a Supercopa Rei, que promoverá uma final histórica entre Flamengo e Botafogo no Mangueirão, temos várias outras oportunidades no radar e algumas negociações em andamento.

Qual é a avaliação do futebol paraense em 2024?

R: O futebol paraense viveu um ano de grande ascensão em 2024, com um salto de 5 para 37 competições em diversas categorias e modalidades. A base foi amplamente valorizada, com um número de jogos nunca antes visto, criando oportunidades inéditas para jovens talentos.

Além disso, foram implementados investimentos estratégicos no futebol amador, como o programa FPF REALIZA, que destinou R$ 300 mil para fortalecer as ligas municipais e apoiar o desenvolvimento esportivo em várias regiões do estado.

No futebol profissional, novas competições foram criadas, ampliando a visibilidade dos clubes e fortalecendo a conexão com os torcedores. O estado também se destacou na arbitragem, com um número crescente de árbitros paraenses atuando em competições nacionais, reflexo da melhoria contínua na formação promovida pela FPF.

Esses avanços consolidam o Pará como um polo emergente no futebol brasileiro. Além dos resultados práticos, o futebol paraense conquistou maior respeito junto à CBF e ao mercado da bola, reafirmando sua relevância no cenário nacional. A combinação de planejamento estratégico, investimento e expansão de oportunidades marcou 2024 como um ano transformador para o esporte no Estado.

Qual é o papel de uma liderança positiva no esporte neste momento? O Pará carecia disso? Quais são os impactos?

R: O Pará vivia um limbo no futebol, com apenas cinco competições e uma reputação altamente degradada. Faltava uma liderança comprometida em representar e transformar o cenário esportivo do Estado.

Hoje, resgatamos a autoestima do nosso futebol, conquistamos respeito nacional e lideramos pautas importantes como sustentabilidade e impacto social, entendendo o futebol além da bola ao assumir um papel relevante nas questões sociais.

O futebol paraense, antes esquecido, agora é uma força em ascensão, transformando sua voz em um agente de mudança e inspiração para toda a sociedade.

Ricardo Gluck Paul é presidente da federação desde 2022, e seu mandato vai até 2026. Antes da FPF, Ricardo também foi presidente do Paysandu entre 2019 e 2020.