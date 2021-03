Preparador de goleiros, ídolo Carlos Germano deixará o Vasco

O Vasco deixará de ter um ídolo em seu dia a dia. Herói de um dos melhores períodos da história do futebol cruz-maltino, Carlos Germano não é mais o preparador de goleiros do time profissional. Esta informação foi publicada originalmente pelo canal no Youtube "Atenção, Vascaínos". O LANCE! apurou que Germano, na sequência, deixará o clube.

Esta era a segunda passagem do ex-goleiro na função que ocupou durante um ano e, antes, entre 2009 e 2014. Nos períodos, conviveu com outros nomes históricos, como Fernando Prass, ajudou na formação de jovens, mas também ficou marcado por goleiros que falharam sequencialmente em 2013.

Carlos Germano também atuou noutras funções na formação de goleiros do Vasco nos últimos anos. Como jogador, ele foi revelado no Vasco e foi profissional do clube entre 1990 e 2000. Esteve na Copa do Mundo de 1998.