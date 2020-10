Preparação: Caeté faz jogo-treino no Modelão

O Caeté, de Bragança, time debutante no futebol profissional paraense, participante do Campeonato da Segunda Divisão, faz jogo treino neste sábado (17) diante a equipe do Fonte Nova. Será no estádio Maximino Porpino [Modelão], a partir das 9h30.

Na última segunda-feira (12), o time bragantino enfrentou o time B do Clube do Remo, no Baenão, e ficou no empate de 1 a 1, com Dinailson marcando para os Guerreiros Caeteuaras.

Paysandu

O time comandado pelo técnico Arthur Oliveira quer chegar bem na Segundinha e tem jogo-treino contra o Paysandu no dia 19, na Curuzu, às 16h.

O Caeté tem elenco jogadores experientes em competições regionais, Léo Rosa, Negueba, Samuel, Luiz Felipe, Keoma, Juninho, João Leonardo.

Guerreiro Caeteuara estreia na Segundinha contra o Pinheirense