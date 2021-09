Prefeitura de Paragominas autoriza liberação de 30% da capacidade de estádios

A Prefeitura de Paragominas, no sudeste do Pará, liberou 30% da capacidade de público nos estádios do município. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (10).

De acordo com a prefeitura, a medida foi tomada diante da diminuição dos casos de covid-19 no município. Além da liberação dos estádios de futebol, o decreto flexibilizou o funcionamento de bares, restaurantes e boates.

A decisão da prefeitura é similar a publicada pelo Governo do Estado, no dia 28 de agosto. Para o público retornar aos estádios, os clubes terão que cumprir uma série de protocolos, elaborados pelo governo em parceria com a Federação Paraense de Futebol (FPF).

Apesar da decisão, o clube da cidade, o Paragominas, ainda não poderá receber torcida nos jogos do Campeonato Brasileiro Série D. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que só deve liberar o público na competição a partir das semifinais.

No momento, o Paragominas está na primeira fase dos mata-matas da Série D. A próxima partida será no domingo (12), contra o Moto Club, no estádio Nhozinho Santos.