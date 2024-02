Porto x Arsenal: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/02) pela Champions League

Porto x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (21/02), as oitavas de final da Champions League. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Porto x Arsenal ao vivo?

A partida entre Porto x Arsenal​​ poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Porto x Arsenal chegam para o jogo?

Porto foi vice-líder do Grupo H e acumulou 4 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Arsenal liderou o Grupo B com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e 4 gols sofridos.

Porto x Arsenal: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otavio e Jorge Sánchez; Varela, Nico González e Wenderson Galeno; Pepê, Mehdi Taremi e Evanilson. Técnico: Sérgio Conceição.

Arsenal: Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jacob Kiwior; Declan Rice, Odegaard e Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Porto x Arsenal

Champions League

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 21 de fevereiro de 2024, 17h