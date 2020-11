Por renovação, Neymar quer escolher companheiros de equipe no PSG

Com contrato até junho de 2022, Neymar já começa a conversar sobre uma possível renovação de contrato com o Paris Saint-Germain. De acordo com o "Telefoot", o atacante brasileiro estipulou um requisito para estender seu vínculo: quer jogadores que se encaixam no seu estilo de jogo.

Neymar conversou com o diretor de futebol do PSG, Leonardo, e disse que quer ter influência direta nas contratações feitas pelo clube francês. Ele entende que isso melhoraria o seu jogo e o da equipe.

Além disso, Neymar quer continuar recebendo os 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) que recebe por ano. Ele não aceitou reduzir seu salário devido à pandemia do Covid-19.