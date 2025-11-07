Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano

Pisa x Cremonese disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Romeo Anconetani, a Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pisa x Cremonese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Pisa está em 17° lugar na Série A italiana, ainda não obteve vitórias na competição e acumula um total de 6 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos.

Cremonese é o 10° colocado com 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Pisa x Cremonese: prováveis escalações

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola.

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy.

FICHA TÉCNICA

Pisa x Cremonese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, Itália

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 16h45