Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.11.25 15h45 Cremonese soma 8 pontos a mais que Pisa (X/ @USCremonese) Pisa x Cremonese disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 10° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Romeo Anconetani, a Arena Garibaldi, em Pisa, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Pisa x Cremonese ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Pisa está em 17° lugar na Série A italiana, ainda não obteve vitórias na competição e acumula um total de 6 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos. Cremonese é o 10° colocado com 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Werder Bremen x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pela Bundesliga Werder Bremen e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Pisa x Cremonese: prováveis escalações Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola. Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. FICHA TÉCNICA Pisa x Cremonese Campeonato Italiano Local: Estádio Romeo Anconetani, em Pisa, Itália Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave pisa Cremonese jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.11.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.11.25 18h00 Campeonato Espanhol Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 16h00 Série A italiana Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41