Pinheiro x Juventude Samas: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/02)

As equipes Pinheiro x Juventude Samas entram em campo às 19h de hoje (08/02) para disputar a primeira fase do Campeonato Maranhense. A partida ocorrerá no Estadio Municipal Costa Rodrigues, em Pinheiro (MA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Pinheiro-MA x Juventude Samas?

A partida Pinheiro-MA x Juventude Samas pode ser assistida pelo canal de Youtube da Federação Maranhense de Futebol, a partir das 19h.

Como Pinheiro-MA x Juventude Samas chegam para o jogo?

Pinheiro e Juventude estão em 3° e 4° lugar do Grupo A do Campeonato, respectivamente. O Pinheiro acumula 1 vitória, 1 derrota, 1 gol marcado e 4 gols sofridos; enquanto o Juventude registra 2 derrotas, 1 gol marcado e 3 sofridos.