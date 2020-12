Pedro, Gabigol e Bruno Henrique: Flamengo deve voltar a ter trio de luxo após dois meses e meio

O Flamengo pode se dar ao luxo de contar com três goleadores letais a nível de Seleção Brasileira. E, para este domingo, contra o Santos, Rogério Ceni terá Pedro, Gabigol e Bruno Henrique à disposição pela primeira vez desde que assumiu o clube, pois faz tempo que o trio não está inteiramente disponível.

Para ser mais preciso, a última vez em que Pedro, Gabigol e Bruno Henrique estiveram relacionados e jogaram em uma mesma partida ocorreu no dia 30 de setembro, na vitória de goleada (4 a 0) sobre o Independiente Del Valle, no Maracanã. Na ocasião, Gabigol e Pedro iniciaram o jogo, mas o camisa 9 lesionou o tornozelo e saiu no intervalo, dando lugar a Bruno Henrique.

Por falar em Gabriel Barbosa e lesão, o atacante retorna de outro contratempo físico (desequilíbrio muscular) justamente neste domingo, acirrando a concorrência no ataque rubro-negro. Pedro respondeu sobre isso, inclusive:

- A gente sempre fala, quem ganha com isso é o Flamengo com vários jogadores de qualidade na frente, sempre entrando e dando conta do recado. Isso é o mais importante. Estar bem, disposto a ajudar o Flamengo, e a briga é sadia. O Rogério sabe muito bem administrar, e temos tudo para crescer com o técnico - falou o camisa 21, na entrevista coletiva da última quinta-feira, um dia após ser adquirido em definitivo pelo Fla e assinar até 2025.

MAIS DE 50% DOS GOLS DO FLA NO ANO

Não é coincidência o fato de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique serem responsáveis por 54,4% dos gols do Flamengo na temporada. O trio justifica o investimento de cerca de R$ 200 milhões (somando os três direitos econômicos adquiridos), idolatria e expectativa da torcida com constantes bolas na rede.

Quanto à artilharia interna, o primeiro lugar do "pódio" rubro-negro é de Pedro, com 20 gols (em 39 jogos). Em seguida, vêm Gabigol, com 18 (em 29 jogos), e Bruno Henrique, com 17 (em 39 jogos, assim como Pedro).