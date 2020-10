Pedro e Bruno Henrique, do Flamengo, estão em lista de suplentes da Seleção Brasileira

Além de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, convocados para a Seleção Brasileira pela segunda vez consecutiva, o técnico Tite incluiu outros dois nomes do Flamengo na lista de suplentes para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Tratam-se do atacante Bruno Henrique e do centroavante Pedro.

A dupla só poderá ser chamada em caso de corte na lista inicial de 23 nomes. A informação foi divulgada no site da Ferj e inicialmente publicada pelo "UOL".

Para enfrentar Venezuela, no dia 13, e Uruguai, no dia 17, a Seleção Brasileira tem apresentação marcada para o dia 9 de novembro. Neste período, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, pelo Brasileirão, e pode ter a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, caso se classifique diante do Athletico.