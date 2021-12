Paysandu: Com goleada, Papãozinho avança nas semis e marca final com o Remo no Parazão sub-17

Após empatar sem gols no jogo de ida, o Paysandu não tomou conhecimento do Parauapebas neste domingo (19) e goleou por 6 a 0, na Curuzu, pela semifinal do Campeonato Paraense sub-17. Com o resultado, o Papãozinho vai decidir o título contra o Remo, que goleou o Caeté por 5 a 1, no sábado (18). Os gols foram marcados por Thiago Felipe, Júlio Cezar, Alex Santos, Ruan Pitbull (2x) e Leilson Ribeiro.

Os jogos das finais já estão marcados pela Federação Paraense de Futebol. O primeiro jogo da decisão ocorre na quarta-feira (22), às 20h, no Estádio Baenão. Já o segundo clássico Re-Pa ocorre no domingo (26), às 9h15, na Curuzu. Não há vantagens e em caso de empate nos 180 minutos, a final é decidida nos pênaltis.