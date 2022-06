Patronato x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo hoje (27/6) pelo Campeonato Argentino

As equipes Patronato Paraná x Independiente entram em campo hoje, segunda-feira (27/06), para disputar a 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino, a Liga Profissional Argentina. A partida tem início às 15h30 (horário de Brasília), no Estadio Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Patronato Paraná x Independiente ao vivo?

A partida Patronato x Independiente pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Patronato Paraná x Independiente chegam para o jogo?

Patronato está na 25° posição da Liga Profissional com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, além de 3 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Independiente ocupa a 10° colocação do campeonato e já soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

Prováveis escalações

Patronato Paraná: Altamirano; Lozano, Alvarez, Quintana, Cobos; Acevedo, Leys, Castro, Medina, Herrera, Sosa. Técnico: Facundo Sava.

Independiente: Sosa; Vigo, Barreto, Insaurralde, Rodriguez; Romero, Poblete; Fernandez, Gonzalez, Cazares; Benegas. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ficha técnica - Patronato de la Juventud Católica x CA Independiente

Campeonato Argentino - Liga Profissional Argentina

Local: Estadio Presbítero Bartolomé Grella, em Paraná

Data/horário: 27 de junho de 2022, às 15h30