Paris Saint-Germain está em contato com entorno de Cristiano Ronaldo

O Paris Saint-Germain já iniciou os contatos com o entorno de Cristiano Ronaldo para que o atacante português jogue no futebol francês na próxima temporada, segundo o jornal “As”. O camisa sete vê com bons olhos uma saída da Juventus após uma campanha conturbada e que terminou apenas com o título da Copa da Itália.

Mbappé segue sem renovar seu contrato e a saída do jovem é cada vez mais provável. Além disso, o sonho de contratar Lionel Messi também é cada vez mais distante, uma vez que o argentino parece próximo em renovar um novo contrato com o Barcelona. Com isso, a chegada do gajo, com quem Neymar já revelou querer atuar ao lado, poderia ter um impacto midiático e esportivo.

Cristiano Ronaldo possui contrato com a Velha Senhora até 2022, mas o clube de Turim está disposto a se desfazer do atleta por cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões). A Juventus também estaria disposta a negociar uma troca envolvendo o atacante Mauro Icardi, que é um nome de desejo do técnico Massimiliano Allegri.

O novo comandante, por sua parte, não faz muita questão de seguir com o português no plantel e prefere apostar em nomes como Dybala, Morata e investir no mercado de transferências. O clima para o camisa sete, desde a eliminação da equipe italiana para o Porto nas oitavas de final da Champions League, está cada vez mais próximo de uma despedida.