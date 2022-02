Parazão: Tapajós anuncia Junior Amorim como técnico

Desde a derrota para o Clube do Remo, na quarta rodada do Parazão 2022, o Tapajós estava a procura de um treinador. Na manhã deste sábado, a diretoria anunciou a contratação de Junior Amorim para o cargo. O ex-atacante de 49 anos tem passagens pela Tuna Luso, Independente, São Francisco e Pinheirense. Amorim assume a vaga deixada por Matheus Lima mas não deve atuar na próxima partida do Boto, na manhã deste domingo, contra o Paysandu, devido a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) não ter acontecido em tempo hábil.

A decisão foi tomada pelo presidente do clube, Sandclei Monte, logo após a derrota para o Remo, e desde então o clube vem procurando um novo comando técnico, para a sequência do Campeonato Paraense. Atualmente, o Tapajós é o lanterna do grupo B, com 4 pontos conquistados em quatro jogos, sendo uma vitória, um empate e duas derrotas.