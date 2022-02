Parazão: Águia fecha com volante ex-Paysandu e acerta com lateral do Vitória-BA

O Águia de Marabá vive um momento delicado no Campeonato Paraense 2022. O Azulão marabaense está no grupo A da competição e ainda não venceu. Foram três partidas com duas derrotas e apenas um empate. Tentando dar uma “sacudida” no elenco, o Águia dispensou o técnico Samuel Cândido e Wando assumiu o comando do elenco, que recebeu algumas peças.

A diretoria do clube paraense acertou o retorno do volante Daniel Amora, de 34 anos, que jogou no Águia por três temporadas (2009, 2010 e 2012), além de ter passado pelo Paysandu em 2011 e também pelo Santa Cruz de Cuiarana. O jogador esteve jogando na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, seu último time foi o clube saudita Al-Tai.

Outro jogador que chega a Marabá (PA) é o lateral-esquerdo Elivelton. O jogador pertence ao Vitória-BA, clube que vai disputar a Série C e que chega por empréstimo ao Azulão até o fim do Parazão. Elivelton, de 22 anos, esteve no elenco que compôs a equipe Sub-23, atuando em oito partidas na última temporada.

Para fechar, Adauto, paraense que estava na equipe do Amazônia Independente, vai terminar o Campeonato Paraense vestindo a camisa do Azulão. Ele trocou o Sapo Doido pela Águia, após realizar três partidas pelo Amazônia. Todos os jogadores já estão no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já poderão estrear pelo Azulão.