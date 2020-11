Para Cuca, eliminação do Santos pode 'servir como lição' para Libertadores

Eliminado da Copa do Brasil, após perder por 1 a 0 para o Ceará, nesta quarta-feira (04), no estádio do Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final, o técnico Cuca acredita que o Santos pode usar da derrota como lição para não cometer os mesmos erros na Libertadores.

No dia 24 de novembro, o Peixe encará a LDU, no Equador, pelo duelo de ida das oitavas de final da competição sul-americana. A volta acontece no dia 01º de dezembro, na Vila Belmiro. O comandante santista ainda afirmou que a importância do torneio continental é maior.

- (A eliminação) serve de lição para o futuro, teremos competições mais importantes ainda no nosso calendário, daqui 15 dias, por aí, e a gente tem que tirar lições do que foi feito de errado aqui para não errar no futuro - disse Cuca em entrevista coletiva após a partida.

O "professor santista" aproveitou o espaço após a eliminação para valorizar o futebol nordestino, estendendo os elogios não só para o Ceará, mas como outras agremiações do Nordeste.

-A gente tem que valorizar o futebol nordestino, que hoje é muito bem representando pelo Ceará, Fortaleza, Bahia, Sport e outras tantas equipes que estão na Série B. Mesmo sabendo que agente tá triste pela derrota temos que valorizar o povo do nordeste que estão fazendo um belo trabalho. Equipes redondinhas dentro e fora de campo - pontuou Cuca.

Com a desclassificação na Copa do Brasil, o Santos ainda terá duas competições a serem disputadas simultaneamente. O Alvinegro é o quinto colocado no Brasileirão, onde neste domingo (08), às 18h15, encara o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Além do nacional, o Peixe também tem a já citada Libertadores, onde fez a segunda melhor campanha geral da primeira fase.

Santos de Cuca deixou a Copa do Brasil sem fazer gols (Foto: Ivan Storti/Santos)

* Sob supervisão de Vinícius Perazzini