Palmeiras x Flamengo: brasileiros lotam estádio Centenário para final da Libertadores

Os brasileiros estão marcando presença na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que inicia às 17 horas, no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.

A expectativa para o confronto é grande e os torcedores de ambas as equipes transformaram o estádio Centenário em um caldeirão para a disputa dos dois times do Brasil, que buscam mais um título do torneio continental.

Campeões das edições de 2019 e de 2020, Flamengo e Palmeiras fazem um "tira-teima" e lutam pelo tricampeonato na Libertadores.