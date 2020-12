Palmeiras x Delfín-EQU: onde assistir, arbitragem e as prováveis escalações

Em jogo válido pela volta das oitavas da Copa Libertadores, Palmeiras e Delfín se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão venceu o jogo de ida, em Manta, no Equador, por 3 a 1 (gols de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael) e pode perder por até um gol de diferença. O vencedor do confronto pegará Jorge Wilstermann-BOL ou Libertad-PAR, nas quartas. No jogo de ida, os paraguaios venceram em casa por 3 a 1.

Com a melhor campanha da fase de grupos (16 pontos), o Palmeiras terá mando de campo garantido nos jogos de volta dos mata-matas até a semifinal, caso chegue. A final será em jogo único, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

RETORNOS DE RAPHAEL VEIGA, WILLIAN E JAILSONDurante os treinamentos de preparação para o confronto decisivo pela Libertadores, as novidades foram os retornos do meio-campista Raphael Veiga e do atacante Willian Bigode, recuperados da Covid-19 após período de quarentena. A dupla foi desfalque diante do Goiás, Delfín-EQU e Athletico-PR.

O goleiro Jailson, que vinha fazendo transição física depois de também ter contraído coronavírus, participou das atividades normalmente.

>> CONFIRA O CHAVEAMENTO ATUALIZADO DA LIBERTADORES

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Goiás x PalmeirasData: 02 de Dezembro de 2020Horário: 19h15 (de Brasília)Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Darío Herrera-ARGAssistentes: Juan Belatti-ARG e Cristian Navarro-ARGVAR: Leodán González-URU

Transmissão: – FOX SPORTS (TV por assinatura);

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Fox Play.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X DELFÍN-EQU:

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Emerson Santos (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Danilo, Lucas Lima (Raphael Veiga) e Zé Rafael; Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano e Luan Silva (machucados).COVID-19: Renan e Marcos Rocha.

DELFÍN: Banguera; Jonathan Gonzalez, Luis Canga, Agustin Ale e Geovanny Nazareno; Joao Ortiz, Charles Velez, Oscar Benitez e Janer Corozo;Carlos Garces e Jhon Jairo Cifuentes. Técnico: Miguel Ángel Zahzú