Palmeiras goleia São Paulo no Allianz Parque e se mantém entre os líderes do Brasileirão

No grande clássico da 29ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras não teve dificuldade para vencer o São Paulo no estádio Allianz Parque, pelo placar de 5 a 0. Com o resultado, o time de Abel Pereira alcança os 50 pontos e se mantém entre os primeiros, atrás de Bragantino, com 52, e o líder Botafogo, que tem 59 pontos conquistados.

Marcaram para o Verdão, ainda no primeiro tempo, Breno Lopes, aos 15 e aos 26, e Piquerez, de pênalti, nos acréscimos. Na etapa complementar vieram mais dois. Aos 38, Piquerez mandou cruzamento certeiro na área. A bola passou por todo mundo e Marcos Rocha colocou o pé para ampliar. O quinto veio aos 42, com um chutaço de Piquerez, fechando o massacre em 5 a 0.

A derrota do tricolor deixou a equipe na incômoda 10ª posição, com 38 pontos. Na próxima rodada o São Paulo enfrenta o Athletico-PR fora de casa, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia em casa.

SAIBA MAIS



No Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro abriu vantagem após o gol contra de Kanu, aos 18 minutos da etapa inicial. Após administrar a diferença por todo o primeiro tempo, a Raposa conseguiu marcar o segundo com Marlon. O camisa 3 avançou para a linha de fundo e cruzou fechado direto para o gol, contando com a falha do goleiro Marcos Felipe.

Aos 42 veio o terceiro, com Bruno Rodrigues. O centroavante desviou um cruzamento na área e fechou o placar em 3 a 0. Na próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza fora de casa.

A quarta-feira ainda tem dois confrontos em andamento. Grêmio e Flamengo jogam na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e Cuiabá e Corinthians duelam na Arena Pantanal.